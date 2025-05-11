Arnavutköy Belediyesi, evlenmek için ailelerinin rızasını alamayan Zeynep Begüm Bilgin ve Halil İbrahim Çetin çifti için Evlendirme Şefliğinde kız isteme merasimi düzenledi. Ailelerin onay vermesiyle çiftin nikahı kıyıldı.

Arnavutköy Belediyesi’nin yenilenen yüzü ile kapılarını evlenecek çiftlere ilk kez açan nikah salonu, Anneler Günü’nde duygu dolu ve sıra dışı bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Ailelerinin rızasını henüz alamayan Zeynep Begüm Bilgin ve Halil İbrahim Çetin çifti için nikah öncesinde Evlendirme Şefliğinde kız isteme merasimi düzenlendi. Birbirlerini çok seven ancak evlenmek için ailelerinden destek alamayan Zeynep Begüm Bilgin ve Halil İbrahim Çetin çifti, nikah günü ailelerini Arnavutköy Belediyesi Nikah Salonu’nda bir araya getirdi. Geleneksel isteme merasimiyle başlayan programda kahveler pişirildi, damat tuzlu kahvesini içti. Bu sıcak ve samimi ortam, ailelerin kalplerini yumuşattı. Ailelerin onay vermesi ile nikah memuru Hamide Güvenir’in kıydığı nikahla çift evlilik yolculuklarına resmen adım attı. Anneler Günü’nün anlamını pekiştiren bu özel tören, hem çift hem de aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.