Niğde’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezinde görülen sağanak yağış, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Çiftlik Ketençimen Yaylası ve yüksek kesimler ile Çamardı ilçesi Aladağlar çevresi beyaza büründü. Bölge kısa sürede kış manzaralarına sahne oldu.

Meteoroloji’nin uyarısı sonrası kent genelinde yer yer hafif zirai don ve kar yağışı etkisini göstermesiyle valilik özellikle tarımsal üretim yapan vatandaşların don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.