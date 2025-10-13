Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk sanatının öncü isimleri Nasip ve Nuri İyem’in eserlerini 21 yıl sonra ‘Gözlerimin Önündesin’ sergisinde bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturdu.

21 yıl sonra düzenlenen önemli sergi

Sanat tutkusuyla ortak bir hayat kuran ve uzun yıllar süren evlilikleri boyunca yan yana yürüyen Nasip İyem ile Nuri İyem, birbirlerine duydukları aşkla, çağdaş duruşlarıyla ve toplumun gerçekliğini gözler önüne koyan eserleriyle öncü figürler oldu. 2005’te hayatını kaybeden Nuri İyem ve 2011’de hayatını kaybeden Nasip İyem’in eserleri, 2004’teki son ortak sergilerinden 21 yıl sonra ilk kez ‘Gözlerimin önündesin’ başlıklı sergide bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından EVİN iş birliğiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergi, Anadolu’nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren iki sanatçının bireysel üsluplarını, ortak duyarlılıklarını ve kesişen üretimlerini görünür kılıyor. Sergi, 30 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"Sergiyi kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz"

Küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergide, Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak eserleri, Nuri İyem’in resimleri ve çiftin yaşamlarına ışık tutan aile fotoğraflarının yanı sıra Türkiye’nin önemli özel koleksiyonlarından eserler de yer alıyor. Serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, "Sanat, nesiller arasında köprü kuran, geçmişi bugüne taşıyan bir hafızadır. Aramızdan ayrılışlarının üzerinden geçen yıllara rağmen onların izleri hala taze. Bu sergide yer alan her eser, iki sanatçının birbirine duyduğu güvenin, sadeliğin ve samimiyetin ifadesidir. Sanatçılarımızın eserlerinde sadece estetik değil, insanın kendine ayna tutan bir hakikat arayışı da vardır. Bu sergiyi kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.