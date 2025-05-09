Niğde’nin merkez ilçesine bağlı Himmetli Köyü’nde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir ağaçlandırma çalışması hazırlığı gerçekleştirildi.

’Himmetli -Alimpınar Toprak Muhafaza Ve Erozyon Kontrol Projesi’ çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, 100 hektarlık alanın fidanla buluşturulması için hazırlık yapıldı. Ekipler, ağaçlandırma yapılması planlanan dik yamaçlarda zorlu arazi şartlarını fidan dikimine uygun hale getirdi.

Erozyonun önlenmesi ve doğanın yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 100 hektarlık alanın 87 hektar alanını dikime hazır hale getirildi.