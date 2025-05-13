IV. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı, 12-13 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda; Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan kütüphanelere ’Erişilebilirlik Logolu Bayrak’ takdim edildi. Bu yılki çalıştayda, Türkiye genelinde 81 il arasından 17 il ödüle layık görülürken, Niğde’den 4 kütüphane erişilebilirlik logosuna sahip oldu. Niğde İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane Aracı, Niğde Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi, Niğde Belediyesi 100. Yıl Millet Kütüphanesi ve Niğde Kayabaşı İl Halk Kütüphanesi, erişilebilirlik belgesi aldı. Herkesin yardıma ihtiyaç duymadan ve güvenli bir şekilde her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmesi ve bu bilgiyi anlayabilmesini sağlayan bir özellik olarak tanımlanan erişilebilirlik, bilginin edinilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlarken, kütüphanelerin herkes için erişilebilir hale gelmesini hedefliyor. Niğde’nin 4 kütüphaneyle elde ettiği başarı, 3’ü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1’i ise Niğde Belediyesi’ne ait olan kütüphanelerle gerçekleşti.

Kütüphanelerin herkes için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.