Niğde İl Emniyet Müdürlüğü; Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan ’Yaşam Tüneli’ çadırında trafik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik güvenliğine katkıda bulunmak amacı ile başlatılan ’Yaşam Tüneli’ projesi çerçevesinde Niğde- Kayseri karayolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında 95 sürücü, 222 yolcu olmak üzere 317 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Yaşam Tünelinde; hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konuları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda sürücüler ve yolcular görsel ve yüz yüze iletişim kurarak bilgilendirildi.