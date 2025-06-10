Batman’ın Sason ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki kar tünelleri sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Sıcaklığın 40 dereceye çıktığı Batman’ın Sason ilçesi Karayün köyünde vatandaşlar bölgedeki kar tünellerine girerek serinliyor. Artan sıcaklıkta gün boyu keyifli vakit geçiren vatandaşlar serinlemenin keyfin yaşıyor. Sason ilçesindeki şehit yakınlarıyla kar tünellerinin bulunduğu Karayün köyüne giderek bunaltıcı sıcaklıkta tünellerde serinlediklerini belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mutalip Çelik, yaz aylarında insanların sıcaktan kavrulduğu Batman ve ilçelerinde sıcaklığın 40 dereceye çıktığını ve vatandaşların çareyi kar tünellerinde aradığını söyledi. Çelik, "Bu gün Batman Sason’un en uzak köyü Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köyünde şehit yakınlarımız ile birlikte kar tünellerini görmeye geldik. Şu anda Batman ve ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, içinde bulunduğumuz bu kar tünellerinde hava sıcaklığı 1-2 derece civarındadır. Bu kar tünellerinin ortalama yüksekliği 2 metre, genişliği 6 metre ve uzunluğu ise 100 metre civarındadır. Bu güzel serinliği buradaki farklı atmosferi herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten ülkemizin büyük bir bölümünde sıcaklık kavurucu dereceye ulaştığı bu günlerde buradaki serinliğin bir nimet olduğunu düşünüyorum. Buradaki güzelliği, temiz havayı solmaya başta ilçemizdeki vatandaşları olmak üzere, ilimizdeki vatandaşları ve turistlerimizi gelip görmeye davet ediyoruz" dedi.

"Herkesi bu kar tünellerinde ağırlamak istiyoruz"

Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köyü Muhtarı Cemel Bulu, her gün bölgeden vatandaşların kar tünellerini görmeye geldiğini belirterek, "Başta Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımız olmak üzere herkesi buraya bu güzel manzarayı görmeye davet ediyoruz. Burası gerçekten çok serin, yıl boyunca buralarda kar görmek mümkündür. Herkesi burada ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.