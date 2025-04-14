Baharın gelişiyle birlikte Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki tüm parklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; parkların yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları detaylı şekilde elden geçiriliyor. Vatandaşların bahar ve yaz aylarında daha temiz ve düzenli ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; çim biçme, budama, kurumuş yaprakların ve atıkların temizlenmesi, oyun gruplarının ve bankların bakım ve onarımı gibi çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Ayrıca park içi aydınlatma sistemleri de kontrol edilerek gerekli onarımlar yapılıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte, baharın enerjisini şehrimizin parklarına taşıyoruz. Amacımız, hemşerilerimizin aileleriyle birlikte temiz, güvenli ve huzurlu ortamlarda zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak. Güzel Niğde’mizi hep birlikte daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Başkan Özdemir, vatandaşlardan da parklarda çevre temizliğine özen göstermelerini ve kamu alanlarına birlikte sahip çıkmalarını istedi.