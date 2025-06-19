Niğde’de ilk kez gerçekleştirilen asendan aort replasmanı ve koroner arter bypass ameliyatı, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ameliyat, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu ve Op. Dr. Mehmet Kağan Usca tarafından gerçekleştirildi.

Aort anevrizması tanısıyla ameliyata alınan hastada yapılan değerlendirmeler sonucu kalp damarlarında ciddi darlık olduğu belirlendi. Bunun üzerine hastanın asendan aort damarı değiştirilirken, aynı seansta göğüs bölgesinden alınan damar kullanılarak koroner bypass işlemi de uygulandı.

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik ederek, "İlimizde ilk kez gerçekleştirilen bu tür zorlu ve çok aşamalı bir cerrahi müdahalenin başarıyla tamamlanması, hastanemizin ve hekimlerimizin yetkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Kalp ve damar cerrahisi ekibimiz Dr. Faruk Serhatlıoğlu ve Op. Dr. Mehmet Kağan Usca ile Anestezi Uzmanımız Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz’a koordineli çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.