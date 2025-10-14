Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-12 Ekim 2025 tarihleri arasında tütün, tütün mamulleri, alkol kaçakçılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kayıplarının engellenmesi ve yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekiplerce yapılan ev, iş yeri ve depo aramalarında 17 bin 540 adet dolu makaron, 5 bin adet boş makaron, 46 paket nargile tütünü, 40 litre etil alkol, 23 adet elektronik sigara likiti, 4 şişe sahte içki, 2 tabanca, 2 şarjör, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 tabanca fişeği ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.