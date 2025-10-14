Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde asayiş, kaçakçılık, narkotik, terör ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde il genelinde 244 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 13 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 585 paket bandrolsüz sigara, 2 tabanca, 1 AK47 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 62 tabanca fişeği, 18 AK47 piyade tüfeği fişeği, 10 kurusıkı tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 kesici-delici alet, 2 halı, 1 tektaş yüzük ve 1.300 TL para ele geçirildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs yakalandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 17 bin 540 adet dolu makaron, 5 bin adet boş makaron, 46 paket nargile tütünü, 40 litre etil alkol, 23 adet elektronik sigara likiti, 4 şişe sahte içki, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 7 tabanca fişeği ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 29’u serbest bırakıldı. Terörle mücadele kapsamında 1 şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan 4 yabancı şahıs hakkında işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, 2 silahla ateş etme, 1 hırsızlık, 1 narkotik ve 2 farklı kimlik kullanımı olmak üzere 6 olayı vücut izlerinden aydınlatarak 6 faili tespit etti.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde de 29 bin 315 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 2 bin 370 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 13’ü motosiklet olmak üzere 177 araç trafikten men edildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve sivil ekipler tarafından yapılan denetimlerde ise 452 araç sürücüsü kontrol edilerek 388 araca cezai işlem uygulandı.