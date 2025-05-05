Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Köklerden Geleceğe temalı 5. Niğde Eğitimde İyi Örnekler Yarışması kapsamında Kemal Çetintürk İlkokulu’nda Doğa Sınıfı öğrenci ve velilerin katılımıyla açıldı.

Doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunmayı hedefleyen sınıfta bilim, fen, matematik, sanat, teknoloji ve kodlama gibi alanların doğayla bütünleştirilmesi planlanıyor. Ailelerin aktif katılım gösterdiği projede öğrenciler, ata tohumlarını koruyarak hem geçmişin mirasını sahipleniyor hem de geleceğe iz bırakacak çalışmalar yapıyor. Doğa Sınıfı, eğitimin sadece sınıfla sınırlı olmadığını, iş birliği ve doğayla temasın eğitimi nasıl dönüştürebileceğini somut örneklerle ortaya koyuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan bu özel sınıfla ilgili yapılan açıklamada, sınıfın sadece bir bahçe olmasının ötesine geçerek STEM ve Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde geleceğin eğitim anlayışını keşfetme imkânı sağladığı, akıllı sensörler, kodlama projeleri, Suno AI destekli müzik çalışmaları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla teknoloji ile doğanın buluştuğu bir öğrenme ortamı oluşturulduğu ifade edildi.