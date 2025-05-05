Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde etkili olan yağışların ardından elma ağaçlarında karaleke hastalığı riskinin arttığını belirterek üreticilere uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, son 10 gün içerisinde ilaçlama yapmamış olan üreticilerin mutlaka ruhsatlı ilaçlarla karaleke ve külleme hastalıklarına karşı mücadele etmeleri gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada ilaçlamanın yaprak biti kontrolüyle birlikte gerçekleştirilmesi gerektiği, ilaçlamadan sonraki 3-4 saat içinde yağış olması durumunda ise işlemin tekrarlanmasının şart olduğunu belirtildi. Ayrıca, birkaç gün daha yağış beklendiği için sistemik etkili ilaçların tercih edilmesinin daha uygun olacağı ifade edildi. İlaçlamalarda ruhsatlı ürünlerin kullanılması, dozlara ve hasatla ilaçlama arasındaki süreye dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılarak, zirai ilaçların reçeteyle temin edilmesi gerektiği, külleme sorunu yaşanan bahçelerde ise küllemeye karşı da etkili olan karaleke ilaçlarının seçilmesi tavsiye edildi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin hastalıkla etkin mücadele edebilmesi için duyurulara hassasiyetle uymalarını ve ilaçlamayı vakit kaybetmeden gerçekleştirmelerini istedi.