Niğde Valiliği, 17 Mart 2025 Pazartesi günü Niğde ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

Öğle saatlerinden gece 22.00’ye kadar süreceği tahmin edilen fırtınanın, güney ve güneybatı yönlerinden eseceği ve saatte 50-70 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelerin yanı sıra ağaç ve direk devrilmesi gibi riskler taşıdığı vurgulandı. Yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla açık alanlarda dikkatli olunması, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, balkon ve çatıdaki eşyaların uçma riskine karşı sabitlenmesi, soba ve doğalgaz kullananların zehirlenmelere karşı gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların resmi kurumların duyurularını yakından takip etmeleri gerektiği hatırlatılarak, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tüm ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğu bildirdi.