Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan İl Müdürü Asım Baş, şube müdürleri ve personeli, gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalar nedeniyle başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Düzenlenen törende konuşan Vali Çelik, tarımın Niğde için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yapılan her çalışmanın son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Gayretli çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür eden Vali Çelik, başarılarının devamını diledi.

İl Müdürü Asım Baş ise, Vali Çelik’in desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Niğde tarımını daha ileriye taşımak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.