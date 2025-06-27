Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde görevli personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, ’İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nermin Arık tarafından verilen eğitimde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma yöntemleri, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri gibi pek çok konuda bilgiler aktarıldı. İş sağlığı ve güvenliğinin sadece bir yasal zorunluluk olmaktan öte, bir yaşam biçimi olduğuna vurgu yapılan eğitimde her alanda iş güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekildi.

SGK İl Müdürü Eray Buz çalışanların bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek; "Hepimizin en önemli varlığı sağlığımız ve güvenliğimizdir. Bu nedenle çalışanlarımızın bu bilinci kazanması müdürlüğümüz için öncelikli bir hedeftir" dedi.