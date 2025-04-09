Niğde Belediyesi, sınav haftasında öğrencileri yalnız bırakmıyor. 11 Nisan’a kadar sürecek "Vize Haftası Çorba İkramı" etkinliğiyle gençlere moral ve sıcak bir destek sunuluyor.

Vize haftasında öğrencilerin yaşadığı yoğun tempoya destek olmak amacıyla, Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen çorba ikramı etkinliği, bu yıl da 7 Nisan Pazartesi günü başladı. Her akşam saat 18.00’de Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde kurulan ikram noktasında, öğrencilere sıcacık çorbalar ücretsiz olarak sunuluyor. Belediyeye ait ikram aracı üzerinden yapılacak dağıtımla, öğrenciler sınav stresine kısa bir mola verecek.

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin sınav dönemlerinde yaşadığı stresi ve yorgunluğu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden onların yanında olmak, bir bardak sıcak çorbayla da olsa yüzlerini güldürmek istedik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Belediyeciliği yalnızca yol, kaldırım, altyapı hizmetlerinden ibaret görmediklerinin altını çizen Özdemir, gençlerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına da dokunmanın asli görevleri olduğunu belirtti.