Niğde’de Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Kapalı Spor Salonu’nda üçüncü sınıfta eğitim gören öğrenciler için yetenek taraması yapıldı.

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ kapsamında öğrenci taramaları başladı. Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek amacıyla yapılan taramalarda 200’e yakın öğrenci taramadan geçirildi.

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak yaptığı açıklamada, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen taramada ilçedeki üçüncü sınıf öğrencileri kayıt işlemlerinin ardından çeşitli fiziksel testlere tabi tutuldu. Elde edilen tüm veriler anında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilgi sistemine kaydedilerek, her çocuk için bir sporcu karnesi oluşturuldu. Taramalara ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve kasabalardan 200’e yakın öğrenci katıldı" ifadelerine yer verdi.