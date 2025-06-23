Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren kene, sinek ve diğer haşerelere karşı mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Halk sağlığını tehdit eden kenelerle etkin bir mücadele yürüten ekipler, şehrin belirli noktalarında ve mesire alanlarında kapsamlı ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Başkan Özdemir: "Vatandaşımızın sağlığı önceliğimiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Özellikle kene gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek haşerelere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki uzman ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor" dedi.

Mandilmos Mesire Alanı, Gebere Barajı Mesire Alanı ve Atatürk Kent Ormanı odak noktası

Başkan Özdemir, ilaçlama çalışmalarının özellikle kene popülasyonunun yoğun olduğu alanlara odaklandığını vurguladı. Bu kapsamda, Niğde’nin gözde alanlarından Mandilmos Mesire Alanı, doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunan Gebere Barajı Mesire Alanı ve şehrin akciğeri konumundaki Atatürk Kent Ormanı gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlar titizlikle ilaçlanıyor. Mesire ve ormanlık alanların yanı sıra, şehir içerisindeki parklar, bahçeler de düzenli olarak ilaçlama programına dahil ediliyor. Ayrıca çöp konteynerleri sinek ve haşere üremesini engellemek amacıyla dezenfekte ediliyor.

Niğde Belediyesi ekiplerinin ilaçlama çalışmalarında çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen, ruhsatlı ilaçları tercih ettiği, bu sayede hem haşerelerle etkin bir şekilde mücadele edildiği, hem de ekosisteme ve diğer canlılara zarar verilmesinin önüne geçildiği belirtildi.