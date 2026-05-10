Nevşehir'de tansiyonu yükselen anneleri için ambulans çağrılan iki kardeş arasında evde bıçaklı kavga çıktı. Olay sırasında sağlık ekipleri bir süre evde mahsur kalırken, gözaltına alınan şüphelinin yakınları hastane çıkışında gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde yaşandı. Tansiyonu yükselerek rahatsızlanan N.Ö. için çocukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ekibi, evde bulunan iki kardeş arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile zor anlar yaşadı. Kavga sırasında sağlık çalışanlarının evden çıkmasına izin verilmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sağlık personeli ve rahatsızlanan kadın bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılırken, olayın şüphelisi E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere de saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan olay sonrası sağlık çalışanları ve gazeteciler karakola giderek şikayetçi oldu. Gazetecilere saldıran Y.Ö. de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.