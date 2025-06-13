Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, Uluslararasılaşma Stratejisi hedefleri doğrultusunda çeşitli akademik temaslarda bulunmak üzere dünyanın en büyük uluslararası eğitim organizasyonlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego kentindeki NAFSA 2025 Eğitim Fuarı’na ve daha sonrasında fuarda yer alan Türk üniversitelerin temsilcilerinin onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.

Fuar süresince, farklı kıtalardan çok sayıda üniversite ile gerçekleştirilen ikili iş birliği görüşmelerinde; öğrenci ve akademik personel hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve uluslararası ağlara katılım gibi çeşitli konular ele alındı. Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde hazırlanan "Study in Türkiye" bölümünün içerisinde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi standını ziyaret eden Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’ya, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyarette Başkan İlker Astarcı’ya, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından üniversite hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Fuarın ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde bulunan Türkevi’nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun yanı sıra fuara katılan çeşitli Türk üniversitelerinin rektörleri ve ABD’de görev yapan Türk bilim insanları katıldı.

Etkinlikte, Türk üniversiteleri ile ABD’de görev yapan Türk akademisyenler arasında tanışma ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ortak araştırma konuları üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.