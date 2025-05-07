Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) araştırmacılarından Dr. Emre Fatih Ediz’in yürütücülüğünü yaptığı "Kemik Doku Rejenerasyonu için 3D Baskılı Nanofiber Kompozit İskele Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

NEÜ Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırmacılarından Dr. Emre Fatih Ediz’in yürütücülüğünü yaptığı, "Kemik Doku Rejenerasyonu için 3D Baskılı Nanofiber Kompozit İskele Geliştirilmesi" projesinde; yerli kenevir bitkisinden saf CBD (kanabidiol) maddesi elde edilerek, kemik onarımında kullanılabilecek özel malzemeler geliştirilmesi amaçlanıyor. NEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Bingöl’ün danışmanlığını üstlendiği projede; BİTAM personellerinden Dr. Veysel Murat Bostancı, NEÜ Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gülsemin Çiçek ve Uzman Dr. Fatma Öz Bağcı araştırmacı olarak görev alıyor.

Çalışma Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Emre Fatih Ediz, çalışmanın temel hedeflerinden birinin yerli kaynakları yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek olduğunu belirterek, "Proje kapsamında, Konya’nın İçeriçumra ilçesinde faaliyet gösteren Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından yetiştirilen yerli tohumlu kenevir bitkisinin yapraklarından farmasötik saflıkta CBD elde etmeyi planlıyoruz. Türkiye’de ilk defa bu saflık düzeyinde CBD eldesini gerçekleştirerek, doğal, biyouyumlu ve rejeneratif özellikte protez iskele malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem yerli kenevirin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine hem de CBD’nin iyileştirici potansiyelinden yararlanarak kemik doku onarımına yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Çevreci ve biyoteknolojik yenilikleri bir araya getiriyoruz"

Projenin çevreci ve yenilikçi yönlerine de dikkat çeken Ediz, "Bu çalışmada hem çevreci hem de biyoteknolojik yenilikleri bir araya getiriyoruz. Yerli kenevir yapraklarından farmasötik saflıkta CBD eldesini hedeflerken, aynı zamanda balık kılçığı gibi biyolojik atıklardan hidroksiapatit sentezleyeceğiz. Bu malzemelerle yerli biyomürekkep geliştirerek 3D yazıcıda kullanacağız. Böylece kemik doku onarımı için yüksek teknolojiye sahip, çevreci, özelleştirilmiş ve biyoaktif özellikte nanofiber destekli iskele yapıları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz"

Geliştirilecek biyomalzemenin, akademik katkılarının yanında endüstriyel faydalarının da olacağını kaydeden Ediz, "Bu sistemin, özellikle kemik dokusu hasarlarında, dental implant uygulamalarında ve ortopedik protezlerde kullanılabilecek yerli ve biyoteknolojik çözümler sunarak Türkiye’nin ilgili konularda dışa bağımlılığını azaltmasına katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Üniversitemizin gelişmiş Ar-Ge altyapısının kullanılacağı çalışma, kurumumuzun bilimsel üretkenlik ve yerli üretim vizyonuna önemli katkılar sunacak. Yeşil kimya ilkeleriyle uyumlu CBD saflaştırması ve yüksek teknolojili 3D baskı uygulamaları sayesinde geleceğin sağlık teknolojilerine önemli bir katkı sağlamak da amaçlarımız arasında" şeklinde konuştu.