Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) kurumsal gelişime katkı sağlamak, dış paydaş istişarelerini sağlamak ve tüm sektörlerden geri bildirim almak amacıyla "Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun başkanlığında NEÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, NEÜ Genel Sekreter Yardımcıları M. Emre Çınar ve Harun Çalışkan, NEÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Türkan, dış paydaş kurum temsilcileri ile NEÜ kalite komisyonu üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite sektör iş birliklerinin kalite süreçlerindeki önemine dikkat çekerek, gerçekleştirilen danışma kurulu toplantılarının tüm kurumlara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Danışma kurulu toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan NEÜ Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, "Üniversitemizin kalite güvencesi politikalarına yön vermek adına önemli bir yapı olan danışma kurulu, üniversitemizin üst yönetimi, kalite komisyonu ve dış paydaşların katılımıyla teşkil edilen, paydaşların üniversitemize yönelik beklenti ve taleplerinin istişare edildiği, karşılıklı etkileşim alanlarının değerlendirildiği, tarafların birbirlerine ne tür katkılar sunabileceği konularında görüş alışverişinde bulunduğu, tavsiye niteliğinde kararların alındığı çok kıymetli bir organ. Danışma kurulu toplantılarımızı periyodik olarak çeşitli dış paydaşlarımızla yapıyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal katkı ve hizmet sektörü faaliyet alanlarında birçok dış paydaş ile etkileşim halindeyiz. Ortak yürüttüğümüz çok sayıda proje ve çalışma var. Bir eğitim kurumu olarak mezunlarımızın sektörlerle buluşmaları ve sektörlerin mezunlarımızdan beklentileri ile ilgili geri bildirimler bizim için oldukça değerli. Buradan elde ettiğimiz geri bildirimlerle beraber, biz de kendi iç mekanizmalarımızda birtakım uyarlamalara gidiyoruz" dedi.

İç ve dış paydaşların farklı konulardaki değerlendirme ve önerilerinden sonra dilek ve temenniler ile "Danışma Kurulu Toplantısı" sona erdi.