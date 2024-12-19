Son teknoloji altyapısı ve uzman kadrosu ile tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri takip ederek vatandaşların sağlık hizmeti taleplerine karşılık veren Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Konya’da bir ilke daha imza attı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Celalettin Vatansev ve Dr. Öğr. Üyesi Alper Varman tarafından, TOETVA (Transoral Endoskopik Tiroidektomi Vestibüler Yaklaşım) yöntemiyle gerçekleştirilen tiroidektomi ameliyatı ile 24 yaşındaki hasta vücudunda herhangi bir iz kalmadan sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen başarılı ameliyatın NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nin yenilikçi cerrahi uygulamalardaki liderliğini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alper Varman, “24 yaşındaki kadın hastamızın, ameliyat öncesi polikliniğe başvurusunda yapılan değerlendirmede hastalığın durumu ve hastanın anatomik yapısı itibariyle TOETVA yöntemine uygun olduğu tespit edildi. Hastanın da görünür yara izi olmayan kapalı tiroit ameliyat yöntemini tercih etmesi üzerine gerekli ön hazırlıklar tamamlanarak ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. TOETVA yöntemi, Konya’da ilk kez kliniğimizde başarıyla uygulanmıştır. Hastamız ameliyat sonrası hızla toparlandı ve günlük hayatına döndü. Bu tür yenilikçi cerrahi tekniklerle hastalarımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Hastanın ameliyat sonrası sağlık durumu iyi ve kendisini çok iyi hissediyor. TOETVA yöntemi, özellikle estetik nedenle veya mesleki kariyer planı (askerlik, polislik) nedeniyle görünür yara izi istemeyen hastalar için modern cerrahinin sunduğu önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor’’ dedi.

TOETVA yöntemi nedir

Tiroit bezi ameliyatları genellikle boyun bölgesinden yapılan bir kesi ile gerçekleştirilirken, TOETVA yönteminde ise ağız içinden yapılan küçük kesilerle kapalı yöntemle uygulanıyor. Bu yenilikçi teknik sayesinde ameliyat sonrası hastanın estetik kaygıları ortadan kalkıyor ve iyileşme süreci çok daha konforlu geçiyor.