Konya’nın Kulu ilçesinde SUV araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Kulu Otogarı ve Kulu Öğretmen evi bitişiğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 42 ATU 930 plakalı motosiklet ile S.A.’nin kullandığı 06 DYM 982 plakalı Peugeot marka SUV araç çarpıştı. Çarpışmada motosiklet ikiye bölünürken sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.