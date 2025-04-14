Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından 3 yıl süre ile akredite edildi.

2022 yılında yapılan ilk başvuruyla 2 yıl akredite olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi; ara değerlendirme sonrasında, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2028 yılına kadar 3 yıl daha akredite edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, "Akreditasyon sürecinde her türlü desteği sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere rektör yardımcılarına, genel sekreterliğe, tüm daire başkanlıklarına ve rektörlük çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

Başarıya giden süreçte ekip ruhuyla çalıştıklarının altına çizen Dekan Ege, "NEÜ Hemşirelik Fakültesine, üniversitemizde akredite olan ilk fakülte olma gururunu yaşatan, ardından üç yıl daha akredite edilme sürecinde özveri ile çalışan fakülte öğretim elemanlarına, idari personellerine ve öğrencilerine teşekkürlerimi iletiyor, fakültemizin başarılarının tüm ulusal ve uluslararası platformlarda artarak devam etmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.