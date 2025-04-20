Kırıkkale kırsalında fotokapanlara yakalanan nesli tehlike altındaki saz kedisi, yavrularıyla birlikte görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında, birçok bölgeye yerleştirilen fotokapanlar aracılığıyla nesli tehlike altında bulunan saz kedisi, yavrularıyla birlikte görüntülendi.

Biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde kullanılan fotokapanlar, doğadaki nadir türlerin izlenmesine imkan sağlıyor. Bu çerçevede, sazlık alanlarda yaşam süren saz kedisinin yavrularıyla birlikte doğal ortamında görüntülenmesi, türün bölgede varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Yaşam alanlarının daralması sebebiyle nesli tehlike altında olan saz kedisinin Kırıkkale’de kayda geçmesi, doğa koruma çalışmaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.