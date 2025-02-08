Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Artı Değer Vanspor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Mehmet Ali Keskin, Murathan Çomoğlu
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun (Alpay dk. 60), Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Mikail dk. 81), Yağızcan Erdem (Maksut dk. 67), Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez, Berşan Yavuzay (Fuat dk. 60)
Vanspor: Abdulsamed Dumlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken (Samed Ali dk. 70), Mert Örnek (Hasan dk. 86), Eyüp Akcan (Ensar dk. 90), Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Harun dk. 70), Burak Kavlak (Medeni dk. 46)
Goller: Beykan (dk. 80-pen.), Alpay (dk. 89) (Elazığspor), Okan (dk. 52-pen.) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Halil İbrahim, Beykan, Alpay (Elazığspor), Okan, Abdulsamed, Taha Cengiz, Burak, Onur, Medeni, Eyüp, Özkan (Vanspor)