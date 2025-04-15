Adıyaman’ın Kahta ilçe sınırları içinde yer alan, Dünya Unesco Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı, Nisan ayında beyaza büründü.

Adıyaman’ın Kahta ilçe sınırlarında bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Baharı beklerken kar yağışına sahne olan dağda devasa heykeller beyaza büründü. 2 Bin 206 metre yükseklikte yer alan Nemrut Dağı’nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kar sürpriziyle karşılaştı.

Turistler bir yandan tarihi keşfederken bir yandan ise yağan karın tadını çıkarttı.