Şanlıurfa’da anaokulu öğrencisinin boğazına kaçan yabancı madde, okul müdürünün heimlich manevrasıyla çıkartıldı. Okuldaki güvenlik kameralarına da yansıyan o anların ardından tedbir amaçlı hastaneye götürülen öğrenci, yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Muratlı Anaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, anaokuluna giden 5 yaşındaki Irmak Karataş, çantasında getirdiği metal yabancı maddeyi ağzına koydu. Boğazına kaçan yabancı madde nedeniyle nefessiz kalan öğrenciye ilk müdahaleyi sınıftaki öğretmeni yaptı.

Okul müdürünün öğrencinin hayatını kurtardığı anları güvenlik kamerasında

Daha sonra koridora çıkartılan öğrencinin yardımına okul müdürü Musa Kaya yetişti. Öğrenciyi kucağına alan Kaya, heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yabancı maddeyi çıkarttı. Okul müdürünün, öğrencisi Irmak Karataş’a heimlich manevrası yaparak hayatını kurtarma anları ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratlı Anaokulu Müdürü Musa Kaya, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Tedbir amaçlı hastaneye götürülen minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen minik öğrenci, okuluna yeniden gitti. Kızımızın sağlık durumu çok iyi. Bu gün eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam ediyor. Hepimize büyük geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.