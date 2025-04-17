Sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu (68), Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Annesinin naaşını omzunda taşıyan Tarkan, mezarının başında beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu’nun naaşı Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sevenleri ve yakınları tarafından yalnız bırakılmayan Tarkan gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin tabutunu omzunda taşıyan Tarkan, annesinin mezarının başında beklediği sırada duygusal anlar yaşadı.