Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Artı Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu tarafından "Zaman Yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

Meram Kozağaç Konya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği İlkokulunda gerçekleştirilen programa Okul Müdürü İbrahim Nalbant, okul yöneticileri, çok sayıda öğretmen ve veli katıldı. 27-28 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki 150’ye yakın üniversitede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu buluşmaların, katılımcı sayısı ve coğrafi kapsayıcılığı açısından değerlendirildiğinde, dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği olma özelliği taşıdığını aktaran NEÜ Artı Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu, "Ülkemizin güzide üniversiteleri olarak bu etkinlikte, bilimi toplumla daha yakın hale getirmenin, her yaştan insanın bilimle bağ kurmasının ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Üniversiteler sadece bilginin üretildiği yerler değildir. Bilgiyi toplumla paylaşmakla da sorumludurlar. Bu anlayışla, Yükseköğretim Kurulumuzun koordinasyonunda Türkiye genelinde üniversiteler bünyesinde Bilim İletişimi Ofisleri kurulmaktadır. Bu ofisler, üniversitelerde bilgi ve birikimin halka ulaşmasını, bilimin toplumla buluşmasını amaçlamaktadır. Bilimi herkesin anlayabileceği, sorgulayabileceği ve katkı sunabileceği bir zemine taşıdığımız bu etkinliklerde, sizleri de yolculuğa ortak olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak ilk buluşmamızı da Meram Kozağaç Konya Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği İlkokulu’nda gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Verimli kullanıldığında zamanın sadece kişisel başarıyı değil; zihinsel sağlığı, iş performansını ve yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Özer Topaloğlu, "Zaman, ele geçirilemeyen ve geri getirilemeyen nadir bir kaynaktır. Tek yapabileceğimiz sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. İnsan sınırlı bir yaşama sahip olduğu için zamanı doğru kullanmak zorundadır. Zamansızlıktan yakınanların birçoğu zamanı iyi kullanamayanlardır. Zamanı iyi kullanmanın üç yolu vardır. Düşük öncelikli işleri veya faaliyetleri bırakmak, yaptığınız işte daha etkin olmak ve bazı işleri devredeceğiniz bir yardımcı daha bulmaktır" dedi.

"Zaman yönetimi, fırsatları önceden görmenize yardımcı olur"

Zamanı doğru yönetmenin sağlayacağı faydalardan da bahseden Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu, "Zaman yönetimi, fırsatları önceden görmenize yardımcı olur. Özgürlük sağlar. Gününüzün bir bölümünde daha ciddi bir kontrol, geri kalan bölümünde ise esneklik sağlar. Zaman uyuşmazlıklarından kurtarır. Daha çok değil, daha akıllıca çalışmanıza yardımcı olur. Unutmayı, geç kalmaları ve programsızlıktan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırır. Özetle doğru zaman yönetimi iş ve özel hayatı düzene sokarken başarıyı da beraberinde getirir" diye konuştu.

Zamanın verimli kullanılmasını engelleyen çok sayıda tuzağın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özer Topaloğlu şu şekilde konuştu: "Plansızlık ve dağınık çalışma, önceliklerin belirlenmemesi, planların sürekli ertelenmesi veya acele etmek, zamanın doğru kullanılmasını engelleyen en büyük tuzaklardandır. Gündemsiz ve verimsiz toplantılardan uzak durulması gerekmektedir. Hayır demeyi öğrenmeli, kararsızlıktan kaçınılmalıdır. Bir işi nihayete erdirmeden başka bir işe başlanmamalıdır. Televizyon, telefon ve bilgisayar kullanımına dikkat edilmeli, uzun süreli vakit geçirilmemelidir."

Program, Meram Kozağaç Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İlkokulu Müdürü İbrahim Nalbant’ın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Artı Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.