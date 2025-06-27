Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında yağma suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (38) ve yine hakkında yağma suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (30) yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA