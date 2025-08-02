Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 4.’sü düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, Karadeniz Arma Mehter Takımı’nın marşları ve sporcu geçişiyle başladı. Festivalde doğa, spor ve geleneksel kültür bir arada yaşatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde, mehter takımının ardından geleneksel Türk okçuluğu ekibi ile festivale katılan sporcular kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çalınan marşlar büyük alkış aldı.

Açılışta konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Doğanın tam ortasında tüm spor branşlarını bir araya getirerek vatandaşlarımıza sorunsuz bir festival yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Atlı şovlar beğeni topladı

Festivalde binicilik alanında da gösteriler düzenlendi. Veteriner Hekim Ahsen Kumcağız ile iş adamı İsmail Türedi’nin gerçekleştirdiği atlı gösteriler, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Festival etkinliklerine çok sayıda vatandaş katılırken, doğayla iç içe geçen renkli görüntüler objektiflere yansıdı.