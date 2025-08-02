Mobil KETEM Tırı, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunmak amacıyla Gönen’de hizmet vermeye başladı. Mobil KETEM Tırı, 17 Ağustos’a kadar ilçede vatandaşlara yönelik ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını önceleyen projeleri desteklemeye ve tüm ilçelerde yaşayan vatandaşlara eşit hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Balıkesir’in 20 ilçesinde yürütülen sağlık taramaları kapsamında Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Tırı, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına getiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğinde yaptığı çalışma kapsamında bağırsak kanseri için 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere yönelik taramalar yapılırken, rahim ağzı kanseri (HPV testi) için 30-65 yaş arası kadınlara, meme kanseri içinse 40-69 yaş arası kadınlara mamografi çekimi uygulanıyor.

TOPLUM SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLIYOR

Tarama sonuçları vatandaşlara e-Nabız sistemi üzerinden ve SMS yoluyla iletiliyor. Eğer ileri tetkik gereken bir durum saptanırsa, vatandaşlar için öncelikli randevu alınarak sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanıyor. Mobil KETEM Tırı’nın oluşturduğu farkındalık sayesinde, kanserle mücadelede erken teşhisin yaygınlaşması ve toplum sağlığının güçlenmesi hedefleniyor.

“HİZMET AYAĞIMIZA KADAR GELDİ”

Mobil KETEM Tırının yapmış olduğu uygulamadan memnun kaldığını dile getiren Fatma Ergün “Erken teşhis her zaman iyidir. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Başkan bu hizmeti ayağımıza getirdiği için çok memnunuz.” dedi. Hastaneye ulaşım konusunda zorluk çeken vatandaşlar için bu hizmetin çok önemli olduğu vurgusunu yapan Aynur Seyhan ise “Ayağımıza kadar geldi hizmet. Sağlık ekipleri benimle ilgilendiler. Detaylı olarak sağlık taramasını gerçekleştirdiler. Bundan daha güzel iyi ne olabilir ki. Daha ne bekleyebilirim ki. Erken teşhis fark yaratır. Ahmet Başkan’a çok çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“BU HİZMETİ BİZLERE SUNDUĞU İÇİN AHMET BAŞKAN’IMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Gerekli hallerde hastaneye sevkin de gerçekleştiğine ve detaylı kontrollerin yapıldığına dikkat çeken Seyhan Alçayır “Böyle bir hizmeti bize ulaştırdığı için Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ederim. Bizlere, kadınlara duyarlı olduğu için çok teşekkür ederiz. Randevu alamayan, hastaneye ulaşamayan insanlar var. Bu şekilde tırın ayağımıza gelmesi bizim için çok iyi bir şey, çok güzel bir şey.” diye konuştu.