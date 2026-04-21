Aydın'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Nisan ayı içerisinde Nazilli ilçesinde 6 adreste yapılan operasyonlarda 16 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 150 gram uyuşturucu madde, çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde suçlarından adli işlem yapılırken, U.E, E.T.T, M.A, G.Y, A.B, M.Ç ve H.T isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.