Aydın’ın Nazilli ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere yönelik ‘Güvenli Trafik Eğitimi’ düzenlendi. Şehit Celal Güngör İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine yönelik program, Sümerpark Alanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.

Trafik polisleri tarafından verilen eğitimde miniklere; yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarına dikkat edilmesi, kask ve emniyet kemeri takmanın önemi gibi temel trafik kuralları anlatıldı.

Programda konuşan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek: "Eğitim öğretim yılının başından bu yana ilçemizde 4 bin 115 çocuğumuz trafik eğitimi aldı. Ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz yıl boyunca bu eğitimleri aldı. Her gün trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz ve ne yazık ki bazıları can kaybıyla sonuçlanıyor. Eğer herkes trafik kurallarına uysa, bu acı tablolar yaşanmaz. Motosiklet kullanıcılarının mutlaka kask takmasını istiyoruz. Çocuklarımıza sorduk, sadece biri babasının kask taktığını söyledi. Umarım çocuklarımız ailelerini bu konuda uyarır. Dileğimiz, ilçemizde trafik güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması ve hiçbir vatandaşımızın kaza yaşamamasıdır" dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı, çarpım tablosu, not defteri, balon, Türk bayrağı ve düdük hediye edildi.