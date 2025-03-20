Nazilli Devlet Hastanesi’nde açılan stantta vatandaşlar bilgilendirilirken, hastalıkların erken teşhis ve tedavisinin önemine vurgu yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde, toplum sağlığı bilincini artırmak amacıyla Dünya Böbrek Günü, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası ve Verem Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu. Açılan stantta, sağlık çalışanları vatandaşlara böbrek sağlığı, solunum sistemi hastalıkları ve verem hakkında bilgilendirme yaptı. Stantlarda ayrıca, hastalıkların erken teşhis ve tedavisinin önemine vurgu yapılarak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında broşürler dağıtıldı. Ayrıca Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, farkındalık çalışmalarının halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye davet etti. Etkinlik süresince vatandaşlar, sağlık personellerine merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, özellikle böbrek sağlığını koruma yolları, solunum rehabilitasyonunun önemi ve veremle mücadelede alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirildi. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, halk sağlığını ön planda tutarak, benzer farkındalık etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.