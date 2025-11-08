Aydın’ın Nazilli ilçesinde anne adayları, doğuma hazırlık sürecinde bilgilendirilerek "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında birebir destek almaya başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde yürüttüğü "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri anne adaylarını bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu’ndan hizmet alan iki anne adayı evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde, yaklaşan doğum süreci, normal doğumun önemi ve doğum sonrası dönem hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Anne adaylarına ihtiyaç duyduklarında birebir destek sağlayacak ebenin iletişim bilgileri paylaşılırken, kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması da tanıtıldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklama ile projenin hedefinin anne adaylarının doğum sürecine bilinçli ve güvenli şekilde hazırlanmasını sağlamak olduğunu belirtti.