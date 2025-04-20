Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu’nun iki projesi desteklenmeye hak kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin hazırladığı iki farklı ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Projesi’ desteklenmeye hak kazandı.

Okul yönetiminden yapılan bilgilendirmede: "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinden Herdem Yıldırım, Tanem Türkoğlu ve Dilek Küçük’ün hazırladıkları "Öğretim Elemanlarının Dijital Ayak İzi Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri ve Dijital Ayak İzi Yaşantı Düzeylerinin Belirlenmesi" başlıklı proje ile Emel Yaşar Şen, Sevgi Zeren ve Asmin Yaren Aslan tarafından hazırlanan "Ön Lisans Öğrencilerinin Çevre Kültürünün İncelenmesi" başlıklı projeler Öğr.Gör. Mümin Eser danışmanlığında hazırlandı" denildi.

Müdür Özçağ başarılı öğrencileri tebrik etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ, projeleri hazırlayan öğrencileri ve proje danışmanını makamında misafir ederek, tebrik etti. Nazilli Meslek Yüksekokulu’nda hazırlanan ilk bilim projeleri olma özelliği nedeniyle büyük öneme sahip olan projelere gerekli her türlü desteği vereceklerini açıklayan Prof. Dr. Mustafa Özçağ, üniversitenin kalite politikası ile uyumlu olarak önümüzdeki yıllarda daha fazla proje hazırlamak için gayret sarf edeceklerini ifade etti.