Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar kapsamında, eski banklar kaldırılarak belediye ekipleri tarafından şantiyede üretilen yeni banklar eklendi. Meydanı’nın kuzey kısmına üstünde gölgelik bulunan yeni banklar koyulurken, güney kısmında ise mevcut bank sayısı iki katına çıkarıldı. Elektrik tüketimi fazla olan eski fışkiyeler ise kaldırılarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında yetiştirilen rengarenk çiçekler dikildi. Meydandaki yaya geçiş alanları dışında kalan noktalar tamamen çimle kaplanarak yeşil alan sayısı artırıldı ve meydana daha ferah bir görünüm kazandırıldı.

Her gün binlerce kişinin geçiş güzergahında yer alan meydanın yenilenmesi ile şehrin taze bir nefes aldığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Çalışmaların hızla tamamlanması için gece gündüz demeden çalışan tüm Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine ve Daire Müdürümüz Müjdat Özbiçer’e teşekkür ediyorum" dedi.