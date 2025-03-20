Bilecik’te gittiği sergiden etkilenerek resim yapmaya başlayan Fikret Öztürk, ‘Kabartma Rölyef Sergisi’ adlı resim sergisini açtı.

Bilecikli resim sanatçısı Fikret Öztürk’ün eserlerinin yer aldığı ‘Kabartma Rölyef Sergisi’ Bilecik Kent Konseyi’nde açıldı. Açılışa; Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eserleri hakkında bilgi veren Fikret Öztürk, "Benim bu ilk sergim ve 10 yıllık çalışmam var burada. Bu hobiye ilk başlamam 15 yıl öncesine dayanıyor. Emekli olmama 5 yıl kala ben de böyle bir rölyef tablo sergisini gezerken etkilendim. Daha sonra resim yapmaya başladım. O zamanlar fazla vakit bulamadım ama emekli olduktan sonra bol bol çalışma yaptım. 10 yıldır böyle birikim yaptığım bir çalışma, biriktirdikten sonra artık bir sergi açalım dedik. Sonra Kent Konseyi ile irtibata geçtim, bununla beraber böyle bir organizasyon ortaya çıktı" dedi.

"Hoşuma giden her şeyi yapıyorum"

Bilecikli resim sanatçısı Fikret Öztürk açıklamasının devamında, "Hoşuma giden her şey portre olur, manzara olur, bir hat yazısı olur. Hoşuma gitsin yeter ki her şeyden rölyef tablo yapılabilir. Önümüzdeki yıllarda temalı sergiler açmayı düşünüyorum. Özellikle evrensel değerler ile ilgili bir mesaj veren temalar düşünüyorum. Bununla ilgili aklıma gelen Filistin’de olan şeyler, soykırımlar, bunları içeren resimler bulup rölyef haline getirip, sergi açmayı düşünüyorum" dedi.