Nazilli Belediyesi, Temmuz ayı ilaçlama programını açıkladı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya halinde haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Özellikle sivrisinek, karasinek, larva ve diğer vektörlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, mahallelerdeki durgun su birikintileri, çöp konteynerleri çevresi, kanal kenarları ve yeşil alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor.

Larva döneminde yapılan ilaçlama çalışmaları ile sineklerin çoğalmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, ULV araçlarıyla yapılan gece ilaçlamaları da yetişkin sinek popülasyonunu azaltmayı amaçlıyor. İlaçlama çalışmalarının 82 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde programlandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik; halk sağlığını korumak ve yaz aylarında artan sinek şikayetlerini en aza indirmek amacıyla ilaçlama faaliyetlerini artırdıklarını ifade etti.