Nazilli Belediyesi El Sanatları kursiyerleri tarafından hazırlanan Zamanın Renkleri Sergisi, Aydın Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Nazilli Belediye Meclis Üyesi Serkan Sevim, kursiyerler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Açılış programında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Gördüğünüz gibi kadın eli değdiği zaman her şey çok güzel oluyor. Buradaki eserlerin hepsi el emeği, göz nuru. Bunda gururlandığım şey ise; ilk geldiğim zaman hocamız bana böyle şeyler yapacağız dediğinde o kadar sevindim ki hatta şöyle demiştim; ‘Bunu tüm Türkiye’de il il dolaşalım tanıtalım, daha da büyütelim’. Nazilli’de bu sergi çok daha büyük bir şekilde yapıldı. Biz şimdi Aydın’dayız. Hatta daha sonra Kuşadası’nda sergimizi açmayı düşünüyoruz. Amacımız şu; Nazilli’li kadınlarımız inanın sadece kendi güçleriyle yapıyorlar bunu. Biz belediye olarak sadece ufak bir destek yer desteği, moral desteği veriyoruz. Burayı bize sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyemize, Özlem Hanım’a, Anıl Bey’e, Ayşe Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz bunu Türkiye’nin pek çok yerinde yapmak istiyoruz. Sergimize gelen dostlarımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yüzlerce el yapımı eserin yer aldığı sergi, 15 Mart Cumartesi günü saat 17.30’a kadar ziyarete açık olacak. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Nazilli Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın’dan eserler ile ilgili bilgi alabilecek.