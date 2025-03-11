Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Batı Trakya Gümülcine’deki vatandaşlarla Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyet ile birlikte Batı Trakya Gümülcine’de "Anadolu’dan Balkanlara Kardeşlerimizle Buluşuyor ve Ramazan Sevincini Paylaşıyoruz" programına katıldı. Program hakkında bilgi veren Dinç, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici ve heyetimiz ile birlikte Batı Trakya Gümülcine’deyiz. "Anadolu’dan Balkanlara Kardeşlerimizle Buluşuyor ve Ramazan Sevincini Paylaşıyoruz" programımız ile kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. İlk olarak Batı Trakya Türklerinin yiğit lideri Dr. Sadık Ahmet’in kabrini ziyaret ettik. Merhuma, yol ve dava arkadaşlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. İftar programında ise Danışma Kurulu Başkanı ve üyeleri, bölge Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldik. Ardından Batı Trakya Gümülcine Türk Gençler Birliği ile buluştuk. Ramazanın bereketini kendileri ile paylaşmaktan mutluluk duyduk. Misafirperverliklerinden dolayı tüm büyüklerimize, dostlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.