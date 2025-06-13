Nazilli Belediyesi ile ilçedeki özel bir dil okulu arasında Eğitim Yönetimi ve Danışmanlığı Protokolü imzalandı.

Nazilli Belediyesi ile ilçedeki özel bir dil okulu arasında imzalanan protokol ile belediye personelleri ile 1. ve 2. dereceden yakınlarına sağlanacak eğitim danışmanlıklarında mevcuttaki liste fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim sağlanacak.

Protokol kapsamında; YDS, TOEFL, IELST, İngilizce, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Arapça ile rehberlik ve tercümanlık hizmetleri, 5-14 yaş arası genel İngilizce programları ve eğitim danışmanlığı hizmetlerinde de indirim geçerli olacak.

Ders kitapları, kitaplarla ilgili CD, DVD ve diğer eğitim gereçleri English Line Dil Okulları tarafından temin edilecek.

Personeller ve aileleri, Dil Okulu’nda düzenlenen konuşma kulüplerine ücretsiz katılım sağlayabilecek ve seviye belirleme sınavlarından da ücretsiz yararlanabilecek.