Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedi popülasyonunu kontrol altına almak için bu yılın ocak ayında hizmete açtığı ‘Kedi Kısırlaştırma Merkezi’ ile hiçbir kediye zarar vermeden popülasyonu dengelemeye devam ediyor.

Kentte yaşayan her canlının belediyesi olmak için yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostların kent içindeki konforunu artırmak için hayata geçirdiği yeni projeleri, hız kesmeden uygulamaya devam ediyor. "Kaldı mı tanışmadığımız pisi?" mottosuyla ocak ayında açılan ‘Kedi Kısırlaştırma Merkezi’ ile sokak kedilerini kısırlaştırarak popülasyonun artmasının önüne geçmeyi hedefleyen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, ‘Alo 185’ üzerinden randevu alan herkes için hizmetlerini sürdürüyor.

Yılda 3 kez doğum yapma ihtimali bulunan sokak kedilerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını önleyen, patili dostlar için daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunarak dengeli bir hayvan popülasyonu oluşmasını sağlayan ekipler, merkezdeki tüm işlemleri ücretsiz bir şekilde veriyor. Sokakta bakımını ve beslenmesini üstlendikleri canları merkeze getiren vatandaşlar, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemini yaptırıyor. 5 gün uzman gözetiminin ardından dostlarını merkezden alan vatandaşlar, sokakta besledikleri noktaya güvenli bir şekilde bırakıyor.

Gönüllülere kolaylık sunmakta sınır tanımayan Büyükşehir Belediyesi, sokakta beslediği 3 ve daha fazla kedisi olan ve kendi imkanlarıyla kedilerini getiremeyecek olan vatandaşlara, araç ve box imkanı da sunuyor. Hayvan hastaneleri ve veterinerlerde özel ücrete tabi kısırlaştırma işlemi büyük bir külfet olurken, gönüllüler merkez sayesinde ciddi maliyetler ödemekten de kurtuluyor.

Haftanın 7 günü 08.00-17.00 arasında hizmet veren merkezde, kısırlaştırma işlemleri salı ve çarşamba günleri 10.00-15.00 saatleri arasında yapılıyor. Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi’nde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli İtfaiye Grup Amirliği içinde bulunan kısırlaştırma merkezi, herkesin ulaşabileceği bir noktada hizmet veriyor.

"Sadece sokak kedilerinin kısırlaştırma işlemini yapıyoruz"

Merkezi ocak ayında açtıklarını ifade eden Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Ömer Benli, "Haftanın 7 günü burada veteriner sağlık teknikeri arkadaşımız kedilerin bakımını, beslenmesini, ilaç tedavisini uyguluyor. Salı ve çarşamba günleri kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Randevulu sistemle çalışıyoruz. Bunun sebebi, hem dostlarımıza hem de vatandaşlarımıza daha iyi ve sağlıklı hizmet verebilmek" dedi. Sadece sokak kedilerine hizmet verdiklerini belirten Benli, "Vatandaş sitesinin, kapısının önünde beslediği kedi varsa 185 üzerinden randevusunu oluştursun. Araç, box, eldiven, yakalama kafesi desteği hizmetini de veriyoruz. Biz kapısının önünden alıyor, kapısının önüne tekrar bırakıyoruz. Yeter ki sokak kedisi olsun. Burada toplamda 3 personelimiz oluyor; 2 veteriner sağlık teknikeri, 1 veteriner hekimimiz hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sokaktaki kedi popülasyonunu hiçbir canlıya zarar vermeden azaltıyoruz"

Amaçlarının sokakta yaşayan kedi popülasyonunu hiçbir canlıya zarar vermeden azaltmak olduğunu ifade eden Benli, taleplerin Alo 185 üzerinden alındığını belirterek, "Kısırlaştırma süresince bütün her şeyi biz karşılıyoruz. Gelip alıyor, tekrar kapısının önüne bırakıyoruz. Bu şekilde bir plan dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca sokakta yakalamıştır, aniden getirmesi gerekiyordur. Kafeslerde yer olması halinde biz yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Benli, son olarak tüm Mersinli vatandaşlara seslenerek, "Sokakta yaşayan her türlü dostumuza, canlımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kediler için Mezitli’de kısırlaştırma merkezimiz var. Yakın zamanda Anamur’da da bir kısırlaştırma merkezi açacağız. Hizmetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle daha güçlüyüz" dedi.

"Kedilerin ve köpeklerin kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Sokakta beslediği can dostlarının kısırlaştırılması için yıllardır çaba harcadığını söyleyen hayvanseverlerden Şule Karataş, "Ben sokak kedilerine ayrı bir önem veriyorum. Kedilerin ve köpeklerin kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kendi imkanlarımla bugüne kadar hep veterinerde kısırlaştırıyordum. Fakat böyle bir hizmetin faaliyete girdiğini duyunca hemen randevu aldım. Aslında daha çok kedi için randevu alıyorum, fakat yakalarken biraz zorluk çektiğim için bugüne kadar 2 kedi getirebildim" şeklinde konuştu. Daha önce getirdiği kediyi, çok daha sağlıklı bir şekilde merkezden teslim aldığını söyleyen Karataş, "Birinci kedimde çok memnun kaldım, hatta kedimi kilo almış olarak aldım. Yapılan yer çok temizdi, görevlilerimiz çok güler yüzlüler, her şeyden çok memnunum. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum bu konuda" ifadelerine yer verdi.