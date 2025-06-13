Çeşme Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl boyunca açtığı kurslarda üretilen eserleri göz alıcı bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde açılan yıl sonu sergisi, yoğun katılımla gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

Çeşme Kent Enstitüsü kursiyerlerinin eserlerinin de yer aldığı sergide; resim, seramik, kâğıt rölyef, dekoratif sepet örücülüğü ve biçki-dikiş gibi farklı alanlardan yüzlerce el emeği eser yer aldı. 3 ila 6 aylık yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmalar, ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin açılışına Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kestiği törende, Aya Haralambos Kilisesi’nin tarihi atmosferi sergilenen eserlerle bütünleşerek sanat dolu anlara ev sahipliği yaptı. Açılış sonrası katılımcılar sergiyi gezerek eğitmenlerden bilgi aldı.

"Kendimi İtalya’da gibi hissettim"

Sergi ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserlerin niteliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Sergi gerçekten çok başarılı olmuş. Kendimi bir anda İtalya’da bir sanat galerisinde hissettim. Sergilenen işler, amatör kursiyerlerin değil, adeta profesyonel sanatçıların eserleri gibiydi. Büyük emekle hazırlanmış bu çalışmalarla gurur duyuyoruz."

Doğruyol, Halk Eğitim Merkezleri’nin sunduğu olanaklara da değinerek, her yaştan vatandaşı bu imkânlardan faydalanmaya davet etti. Doğruyol, "Kaç yaşında olursanız olun, gelin bize. Sizin yetenek röntgeninizi çeker, hangi alanda güçlü olduğunuzu birlikte keşfederiz. İnsanlara kendilerini yeniden tanıma, bastırılmış yönlerini ortaya çıkarma ve geliştirme fırsatı sunuyoruz" dedi.

Etkinlikte, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı özel tasarım ahşap boyama tepsiler, protokol üyelerine ve basın mensuplarına hediye edildi.