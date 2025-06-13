DENİZLİ (İHA) – Mesane kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Denizli Özel Egekent Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, erken teşhis ile hem hastalığın yayılımını engellendiğini hem de tedavi yöntemlerinde başarılı sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, mesane kanseri hakkında bilgilendirme yaptı. Mesane kanseri, belirtileri genellikle sinsi seyrettiğini vurgulayan Doç. Dr. Yıkılmaz, bu nedenle erken evrede fark edilmesi zor olabilen bir hastalık olduğunu ifade etti. Erken teşhis, tedavinin başarısı ve hastanın yaşam kalitesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, "Mesane kanserinde erken teşhisin, hastalığın yayılmasını engellemek ve daha az invaziv tedavi yöntemleriyle başarılı sonuçlar elde etmek için hayati öneme sahip. Özellikle idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin asla göz ardı edilmemesi gerekir. Bu tür durumlarda derhal bir üroloji uzmanına başvurmanın şart. Erken evrede yakalanan mesane kanserleri, genellikle cerrahi müdahale ile tamamen tedavi edilebilirken, ileri evrelerdeki kanserlerde tedavi süreci daha karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir" dedi.

"Belirtileri yaşayan kişiler vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalı"

Mesane kanserinin belirtileri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, "Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız kanlı idrardır. Bununla birlikte, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, acil idrara çıkma hissi gibi belirtiler de mesane kanserine işaret edebilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi yardım alması gerekir. Özellikle 50 yaş üzeri bireylerin, sigara içenlerin ve kimyasal maddelere maruz kalan kişilerin mesane kanseri riski açısından daha dikkatli olmalıdır. Düzenli kontroller ve farkındalık, hastalığın erken dönemde tespit edilmesine yardımcı olabilir ve bu da tedavi şansını önemli ölçüde artırır" şeklinde konuştu.

"Mesane kanserinde erken müdahale en güçlü silahımız"

Toplumun mesane kanseri hakkında bilinçlenmesi ve erken müdahalenin önemine değinen Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, "Günümüzde mesane kanseri teşhisinde kullanılan sistoskopi, idrar sitolojisi ve görüntüleme yöntemleri gelişmiş teknikler, hastalığın erken evrede yakalanmasını kolaylaştırmaktadır. Modern tıbbın sunduğu bu imkanların, hastaların daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesine imkan tanıyor. Mesane kanserinde farkındalık ve erken müdahale, hastaların sağlığını korumak ve yaşam sürelerini uzatmak için en güçlü silahımızdır. İhmal edilen her belirti, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Toplumun mesane kanseri belirtileri konusunda bilinçlendirilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi, bu hastalığa karşı verilen mücadelede en büyük adımlardan biridir" ifadelerini kullandı.