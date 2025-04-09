Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde park ve yeşil alanlarda başlattığı yaz hazırlıkları kapsamında Zafer Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların park ve bahçeleri daha sık kullanmaya başlaması üzerine harekete geçen ekipler, çocukların güvenle oyun oynayabileceği, ailelerin ise keyifle vakit geçirebileceği temiz ve düzenli alanlar oluşturmak amacıyla sahada yoğun mesai harcadı. Çalışmalar kapsamında yabani otlar biçildi, çevreye bırakılan çöpler toplanarak parklar daha ferah ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarının düzenli olarak temizlenip bakımının yapılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu tür çalışmaların Nazilli genelinde belirli bir program dahilinde sürdürüleceğini ifade ederek mahalle sakinlerinin parklardaki temizlik ve düzenin korunması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.